دخول رتل تركي إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عددها إلى 5300 منذ وقف إطلاق النار

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويتألف الرتل مما يزيد عن 20 شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية توجهت إلى النقاط التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5300 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8635 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.