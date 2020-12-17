دخول رتل تركي يضم 30 آلية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون نحو النقاط التركية في جبل الزاوية جنوبي إدلب

دخول رتل تركي يضم 30 آلية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون نحو النقاط التركية في جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، يضم نحو 30 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية، اتجه نحو النقاط التركية المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7640 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10975 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.