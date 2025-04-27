درعا تحت قبضة المعاناة.. واقع مرير في جميع القطاعات وسط غياب الحلول الشاملة

تواجه محافظة درعا وريفها أوضاعاً معيشية صعبة ألقت بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية، بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار، أصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية أمراً نادراً، وزادت معاناة الأهالي مع غياب الحلول الفعّالة والدعم الضروري.

ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، بينما يظل الدخل شبه معدوم، ما جعل الحياة في درعا عبئًا ثقيلًا على السكان. العديد منهم عاجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء.

المعاناة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا الفلتان الأمني المستمر، حيث تنتشر عصابات الخطف والسرقة. الخدمات ضعيفة أو منعدمة تمامًا، فيما تزداد معاناة الأهالي في ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر، مما يؤثر سلبًا على القطاعات كافة من التعليم إلى الزراعة وحتى الأنشطة الاقتصادية.

يقول أبو محمد من بلدة غباغب: “الأوضاع صعبة للغاية في مدينة درعا، وتحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحسينها. المدينة والريف يعانيان على جميع الأصعدة، ونحن ننتظر تحسن الأوضاع.”

من جانب آخر، يضيف أبو علي من بلدة طفس: “الأوضاع الاقتصادية السيئة دفعت الكثير من الشباب ورجال الأعمال إلى الهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل، في ظل تدهور الأوضاع في درعا.”

صهاريج المياه، التي أصبحت ضرورية، تصل أسعارها إلى 50 ألف ليرة سورية وأكثر، مما يزيد من الأعباء المالية على الأهالي.

أما في المجال الصحي، فالأوضاع لا تقل سوءًا، إذ تفتقر المستشفيات والمراكز الطبية إلى الأدوية والكوادر الطبية الكافية. وفي العديد من الحالات، يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة أو تحمل تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.

بينما رواتب الموظفين، لا تكفي لتغطية احتياجات المنزل لمدة أسبوع، ما يجعلها من أكبر المشكلات التي تواجه السكان في المدينة وريفها.

فيما يخص القطاع الزراعي، الذي يعد مصدر دخل رئيسي في درعا، فإن تراجع الإنتاج الزراعي بسبب نقص المياه وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة يزيد من معاناة المزارعين، الذين باتوا غير قادرين على تغطية تكاليف الزراعة الأساسية.

رغم الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع، ما زالت المعاناة مستمرة، في وقت يأمل فيه الأهالي أن يتم تنفيذ هذه الوعود والعمل على تحسين مستوى المعيشة في المدينة التي شهدت انطلاق الثورة السورية.