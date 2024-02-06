“درعا كسرت الأسد وديرحسان كسرت الجولاني”.. انطلاق مظاهرات نسائية تطالب بالإفراج عن المعتقلين

محافظة إدلب: خرجت مظاهرة ليلية للنساء في كل من بلدتي دير حسان وأطمة بريف إدلب الشمالي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، ومحاسبة كل من “الجولاني” و “القحطاني” بالإضافة لدعم المواقف الدعمة للثورة.

وردد المتظاهرون عبارات ” درعا كسرت الأسد” “دير حسان كسرت الجولاني”.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لـ هيئة “تحرير الشام” بشن حملة اعتقالات تعسفية ضد المدنيين والعسكريين والقادة ضمن صفوفها.

وأشار المرصد السوري في 30 من كانون الثاني الفائت إلى إنطلاق مظاهرات ليلية حاشدة ضد هيئة تحرير الشام، ومتزعمها “الجولاني” بالرغم من الظروف الجوية في كل من مخيمات دير حسان وتجمع الكرامة بريف إدلب ومخيم ريف حلب الجنوبي وبلدة السحارة ومدينة إعزاز وبلدة صوران وبلدة بابكة ومدينة الباب بريف حلب في جمعة “وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا”، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين ونددوا بممارسات هيئة تحريرالشام القمعية والاعتقالات التعسفية وانتهاك الحرمات “على حد وصفهم” وهتفوا “ياجولاني ويا عميل من ثورتنا بدك شيل”.