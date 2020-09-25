دعماً للتواجد التركي وتأكيداً على استمرارية الثورة.. الأهالي يتظاهرون في عدة مناطق بمحافظة إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرجت مظاهرات شعبية، اليوم، في كل من مدينة إدلب وبلدتي كللي وحربنوش شمال محافظة إدلب، حيث أكد المتظاهرون على استمرارية الثورة السورية حتى تحقيق أهدافها وهتفوا دعماً لتواجد القوات التركية في المحافظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 11 أيلول الجاري، تجمع عشرات الأهالي أمام النقطة التركية الواقعة في بلدة المسطومة جنوب مدينة إدلب، حيث طالبوا القوات التركية بالإيفاء بوعودها بطرد قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة لعودة المهجرين إلى قُراهم وبلداتهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج مظاهرة في ساحة الساعة بمدينة إدلب، تحت شعار “الثورة ما ماتت”، تأكيداً على استمرارية “الثورة السورية” حتى تحقيق أهدافها من إسقاط النظام السوري وإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبيته الأمنية، بالإضافة لتأكيد المتظاهرين على حقوق عودة المهجرين إلى ديارهم في كافة الأراضي السورية، تزامنا مع مظاهرة مدينة إدلب خرجت مظاهرة مماثلة لها في مدينة سرمدا قرب الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.