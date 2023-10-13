دعما لغزة.. مناطق سورية متفرقة على اختلاف الجهات المسيطرة تشهد مظاهرات غاضبة

شهدت مناطق سورية على اختلاف الجهات المسيطرة، بعد صلاة الجمعة، تظاهرات في مناطق متفرقة، دعماً لمقاومة الفلسطينية في غزة.

وفي هذا السياق خرج أهالي مدينة إدلب والسحارة وصوران ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، تزامناً مع خروج أهالي في مدينة عفرين ضمن منطقة “غصن الزيتون”، ومدينة الباب بريف حلب الشرقي ضمن منطقة “درع الفرات”، والعاصمة دمشق وبلدة المزيريب بريف درعا الغربي ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، ومدينة منبج بريف حلب الشرقي ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وحمل المتظاهرون في مدينة إدلب لافتات كتب عليها:” أهلنا في غزة دماؤنا دون دمائكم وأرواحنا دون أرواحكم لا بد أن تحرر ونلتقي”، “القصف متعدد والمجرم واحد إما من الأصيل إسرائيل وإما من الوكيل ذليل والكلب وأتباعه”، “حكام العرب لا عذر لكم بعد اليوم”، “من إدلب إلى غزة الجرح واحد”.

كما أعلن المتظاهرون في الساحة الكرامة/ السير تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية في غزة، من خلال حمل شعارات مساندة للمقاومة.