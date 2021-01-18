دعوى قضائية في ألمانيا ضد سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وبحسب البيانات، يشتبه في مشاركة الرجلين في إعدام مقدم في القوات الحكومية السورية عام 2012.

وتم القبض على الرجلين فى مدينتي ناومبورغ وإيسن الألمانيتين في تموز/يوليو الماضى. وهما يقبعان في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

ووفقاً للمحققين، أحضر المتهمان السجين المقيد وعذباه بشدة حتى إعدامه. وتولى أحد الرجلين الحراسة، وقام الآخر بالتصوير والتعليق على إعدامه بإطلاق النار لأغراض دعائية.

ويشتبه في أن أحد الرجلين كان ينتمي إلى جماعة انضمت بعد ذلك إلى جبهة النصرة، ولذلك فهو متهم أيضا بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وتشتبه السلطات في أن الثاني قاتل من أجل هذه الجماعات وغيرها دون انتماء دائم.