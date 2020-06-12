“دفعاً لصيال المعتدين وكسرا لمؤامرات المحتلين”.. فصائل جهادية تعلن عن تشكيل غرفة عمليات “فاثبتوا” 

أعلنت تنظيمات جهادية في شمال غرب سورية عن تشكيل غرفة عمليات “فاثبتوا”، وجاء في بيان حصل المرصد السوري على نسخة منه: “دفعاً لصيال المعتدين وكسراً لمؤامرات المحتلين تعلن الفصائل الآتية ذكرها عن تشكيل غرفة عمليات “فاثبتوا”

1-تنسيقية الجهاد

2 -لواء المقاتلين الأنصار بقيادة الشيخ أبي مالك الشامي

3- جماعة أنصار الإسلام

4- جبهة أنصار الدين

5- تنظيم حراس الدين”.

يذكر أن مجموعة من الفصائل الجهادية رافضة لإتفاق “سوتشي” من بينها تنظيم حراس الدين وجبهة أنصار الدين وأنصار التوحيد وجماعة أنصار الإسلام شكلت غرفة عمليات “وحرض المؤمنين” في أكتوبر 2018.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 أيار تخريج دفعة مقاتلين جديدة من العصائب الحمراء التابعة لهيئة تحرير الشام، من معسكرات التدريب في ريف إدلب.

ويقدر عدد الدفعة نحو 200 مقاتل مدربين تدريبا خاصا على الاقتحام وقتال الشوارع لرفد قواتها على الجبهات.

وكانت هيئة تحرير الشام دربت نحو 140 مقاتل من “جيش علي” التابع لها، قبل أسابيع، كعناصر اقتحام وإسناد على الجبهات.