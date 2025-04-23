دفعت حياتها ثمن خلاف.. زوج يلقي بزوجته من شرفة بناء عالٍ في ريف دمشق

دفعت حياتها ثمن خلاف.. زوج يلقي بزوجته من شرفة بناء عالٍ في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: شهد حي الوحدة في جرمانا جريمة مروعة راح ضحيتها سيدة في العقد الثالث من العمر.

وفي التفاصيل، أقدم مواطن على رمي زوجته الثلاثينية من شرفة بناء في الطابق السادس، إثر خلافٍ حاد بينهما في حي الوحدة في جرمانا، بريف دمشق.

وبذلك، بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 135 جريمة راح ضحيتها، 152 شخصاً هم : 119 رجال، و7 طفل، و 26 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– 12 جريمة في دمشق راح ضحيتها13 هم: (9 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).

– 8 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 9 هم: (8 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

– 13 جريمة في حلب راح ضحيتها 14، هم: (12 رجال، 0 سيدة، 2 طفل).

– 6 جرائم في حمص راح ضحيتها 6 هم: (3 رجال، 2 سيدة، 1 طفل).

– 15 جريمة في حماة راح ضحيتها 18، هم: (15 رجال، 3 سيدات ، 0 طفل).

– 11 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها12 هم: (11رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

– 14 جريمة في دير الزور راح ضحيتها 14 هم: (10 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).

– 16 جريمة في إدلب راح ضحيتها 18 هم: (13 رجال، 5 سيدات، 0 طفل).

– 23 جريمة في درعا راح ضحيتها 26، هم: (21 رجال، 3 سيدات، 2 طفل).

– 3 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 6، هم: (3 رجال، 3 سيدة، 0 طفل).

– 12 جريمة في السويداء راح ضحيتها 14، هم: (13 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

–1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها 1، هم: (1 سيدة).

ـــ1 جريمة في الرقة راح ضحيتها 1 (1رجل).