دمشق: رحلة الأسد الأخيرة إلى روسيا كانت من أفضل الزيارات وحان الوقت لتركيا سحب قواتها من سوريا

دمشق: رحلة الأسد الأخيرة إلى روسيا كانت من أفضل الزيارات وحان الوقت لتركيا سحب قواتها من سوريا

أكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد أن دمشق تحظى بدعم “غير محدود” من روسيا في محاربة الإرهاب واستكمال الدولة سيطرتها على أراضي البلاد، مطالبا تركيا بسحب قواتها من شمال شرقي سوريا.

المصدر: RT