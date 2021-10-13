دمشق: لا يوجد رقم نهائي لخسائر سوريا من الحرب لكن خسائر قطاعي النفط والكهرباء بلغت 195 مليار دولار

دمشق: لا يوجد رقم نهائي لخسائر سوريا من الحرب لكن خسائر قطاعي النفط والكهرباء بلغت 195 مليار دولار

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، اليوم الأربعاء، عن خسائر الاقتصاد السوري من الحرب، مشيرا إلى أن خسائر قطاعي النفط والكهرباء بلغت 195 مليار دولار.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لـRT:

⁃ لا يوجد رقم نهائي لخسائر الاقتصاد السوري في الحرب وهي خسائر متراكمة ومسجلة لكن لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية إلا بعد استعادة كل الأراضي السورية

⁃ الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي بسوريا حتى عام 2020 بلغت 95 مليار دولار، والخسائر في قطاع الكهرباء 100 مليار دولار وهما أكثر القطاعات تضرراً وتعرضت لاعتداءات وتدمير ممنهج وسرقة

⁃ صغر حجم المديونية السورية قياساً لحجم حرب استمرت 11عاما وقياساً للناتج الإجمالي المحلي هو أمر مرضي، وبعيداً عن الأرقام النسبة مقبولة.

⁃ التبادل التجاري مع روسيا تحسن بشكل كبير في العام الأخير، والميزان راجح باتجاه روسيا تجارياً، وقد انتقلت روسيا إلى مصافي المرتبة الثانية والثالثة في التبادل التجاري مع سوريا، في حين لاتزال الصين في المرتبة الأولى

⁃ كثير من المواد في السوق السورية أصبح الاعتماد فيها على الموردين الروس وفي قطاعات مختلفة مثل القمح وغيرها، وبالمقابل هناك مزايا منحت من روسيا الاتحادية لسوريا منها إعفاءات جمركية لقائمة كبيرة من المواد السورية عند دخولها الأسواق الروسية

يتبع..

المصدر:RT