الأمن العسكري يداهم منزل “دعارة” يديره عنصر يتبع لقوات “الدفاع الوطني” بمدينة الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر تابعين للأمن العسكري داهموا منزل يتبع لأحد عناصر “الدفاع الوطني” بمدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي، ليتبين أن المنزل كانت تجري فيه عمليات “دعارة” تحت إشراف وإدارة عنصر “الدفاع الوطني، حيث قام الأمن العسكري باعتقال جميع المتواجدين بداخل المنزل من رجال ونساء.

وكان المرصد السوري قد نشر في 14 ديسمبر/كانون الأول، أن تبادل لإطلاق نار وقع بين عناصر مخمورين من عناصر قوات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام، وعناصر مخمورين من ميليشيا لواء “العباس” التابع لـ”لحرس الثوري” الإيراني الليلة الماضية، في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات اندلعت أثناء حضور عناصر من قوات “الدفاع الوطني” ولواء “العباس” لحفل زفاف أحد عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين، وبسبب إفراط العناصر في شرب الكحول، وقع تبادل لإطلاق النار فيما بينهم، مما تسبب بوقوع 3 جرحى من كلا الطرفين.

ونشر المرصد السوري في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن خلاف جرى بين قائد ميليشيا الدفاع الوطني في الميادين وأحد عناصره، حيث قام العنصر بضرب قائده ضرباً مبرحاً، أمام “مقصف الربوة” بشارع الكورنيش ضمن المدينة، وذلك بعد أن قام القيادي بتوبيخ العنصر لتخلفه عن أداء مهامه العسكرية لنحو أسبوع.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن العنصر كان تحت تأثير الكحول ورد على قائد الميليشيا بالضرب المبرح.