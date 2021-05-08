دورية أمريكية اعتيادية في ريف المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية

محافظة الحسكة: رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الأميركية لدورية جديدة بريف المالكية (ديريك) ضمن محافظة الحسكة، حيث جابت 4 مدرعات أميركية قرى واقعة بريف المالكية (ديريك) بريف الحسكة، عند الحدود مع تركيا، وسط تحليق لمروحيتين تابعتين للتحالف في الأجواء.

وكان المرصد السوري رصد في 30 نيسان، دورية مؤلفة من 4 مدرعات، برفقة حوامتين، سيرتها القوات الأمريكية بريف بلدة المالكية (ديريك) الشمالي، واتجهت الدورية إلى عين ديوار ومن ثم إلى جسر الروماني الأثري على الحدود السورية – التركية.