دورية أمريكية تتجول على طريق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم “كردستان العراق”

دورية أمريكية تتجول على طريق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم “كردستان العراق”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية أمريكية تجولت على طريق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ومن ثم عادت وتجولت في مدينة المالكية (ديريك) بريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 سبتمبر، تسيير دورية عسكرية للقوات الأمريكية في ريف بلدة مالكية.

وتتألف الدورية من عدة عربات أمريكية برفقة عربة لقوات سوريا الديمقراطية تجولت في قرية سرمساخ فوقاني بريف مالكية الغربي واتجهت بعدها نحو منطقة آليان بريف بلدة معبدة، تزامناً مع تحليق حوامات للقوات الأمريكية في أجواء المنطقة.