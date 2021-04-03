دورية أمريكية تتجول في منطقة الحقول النفطية بريف مدينة المالكية (ديريك) شمال شرق سوريا
محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مؤلفة من 4 مدرعات “برادلي” سيرتها القوات الأمريكية في قرية “خانه سري” ومن ثم اتجهت نحو منطقة “الحقول النفطية” في منطقة الكوجرات بريف مدينة المالكية(ديريك) الجنوبي قرب الحدود السورية – التركية بريف الحسكة.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى تسيير دورية أمريكة مؤلفة من 4 عربات عسكرية في منطقة عين ديوار بريف الحسكة قرب الحدود مع تركيا، تزامنًا مع تحليق حوامتين في سماء المنطقة، ويأتي ذلك، في إطار الدوريات الاعتيادية للقوات الأمريكية في المنطقة.
التعليقات مغلقة.