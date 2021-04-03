 دورية أمريكية تتجول في منطقة الحقول النفطية بريف مدينة المالكية (ديريك) شمال شرق سوريا 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مؤلفة من 4 مدرعات “برادلي” سيرتها القوات الأمريكية في قرية “خانه سري” ومن ثم اتجهت نحو منطقة “الحقول النفطية” في منطقة الكوجرات بريف مدينة المالكية(ديريك) الجنوبي قرب الحدود السورية – التركية بريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى تسيير دورية أمريكة مؤلفة من 4 عربات عسكرية في منطقة عين ديوار بريف الحسكة قرب الحدود مع تركيا، تزامنًا مع تحليق حوامتين في سماء المنطقة، ويأتي ذلك، في إطار الدوريات الاعتيادية للقوات الأمريكية في المنطقة.