دورية أمريكية تجري لقاءات مع المدنيين حول أوضاع المنطقة في ريف المالكية “ديريك” عند الحدود السورية – التركية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ضمن دورياتها الاعتيادية في مناطق شمال وشرق سوريا، رصد المرصد السوري، دورية اعتيادية للقوات الأمريكية توجهت إلى قرية عين ديوار الواقعة عند الحدود السورية – التركية في ريف المالكية “ديريك”، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية أجروا لقاءات مع عدد من الأهالي للحديث عن أوضاع المنطقة، قبل أن تتابع مسيرها وجولتها الاعتيادية في المنطقة الحدودية .

ورصد المرصد السوري، يوم أمس دورية سيرتها القوات الروسية مؤلفة من 4 مدرعات يرافقها مروحيتين، توجهت إلى قرية عين ديوار ومن ثم إلى جسر الروماني بريف بلدة المالكية(ديريك) بريف الحسكة، على الحدود السورية – التركية ضمن جولاتها الإعتيادية بالمنطقة، وبعد انتهاء الدورية الروسية بفترة وجيزة، سيرت القوات الأمريكية دورية اعتيادية أيضا في ريف مدينة المالكية(ديريك) وتوقفت نحو ساعة متواصلة في قرية روباريا.