دورية أمريكية تضم مدرعات “برادلي” وعربات عسكرية تتمركز بمحطة نفطية شمالي الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية أمريكية مكونة من مدرعات “برادلي” وعربات عسكرية تمركزت في محطة “حمزة بك” النفطية بمنطقة الكوجرات في ريف المالكية (ديريك) والتابعة لمديرية حقول النفط في رميلان، دون معرفة الأسباب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دورية اعتيادية مؤلفة من 4 مدرعات سيرتها القوات الأمريكية في منطقة تل تمر بريف الحسكة، ومن ثم توقفت اثنتين من المدرعات الأمريكية على طريق الحسكة – تل تمر، واثنتين أخرتين على طريق القامشلي – تل تمر، وقاموا بتوزيع “سكاكر” على الأطفال.