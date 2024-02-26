دورية أمنية لقوات النظام تعتقل أفراد عصابة سرقة بينهم 3 من قوات الدفاع الوطني في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقل أفراد دورية أمنية تابعة لقوات النظام، عصابة مؤلفة من 7 أشخاص بينهم 3 من الدفاع الوطني وفتاة في مدينة دير الزور.

ووفقا للمصادر فإن العصابة ووجه لأفرادها تهمة السرقة لمحال تجارية ومنازل في مدينة دير الزور.

وفي 24 شباط، اعتقل عناصر بقوات النظام قيادي في ميليشا أسود الشرقية مقرب من الحرس الثوري الإيراني، بعد مداهمة منزله، وصادرت قوات النظام كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من المنزل في حي الجورة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها.

وتعرف ميليشا أسود الشرقية بـ “الشعيطات” الموالية لقوات “الدفاع الوطني”.

وأشار المرصد السوري في 10 من شباط الجاري إلى اعتقال عناصر دورية تتبع للشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام أحد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، بعد مطاردته في شارع سينما فؤاد بمدينة دير الزور، الذي قام برمي قنبلة يدوية على عناصر الدورية، وجرى اقتياده إلى جهة أمنية دون معرفة مصيرة.