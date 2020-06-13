دورية أميركية تطارد عربات روسية بالقرب من قاعدة “تل بيدر” بريف الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دورية روسية مؤلفة من 8 عربات عسكرية، توجهت صباح اليوم السبت من القامشلي إلى تل تمر، وعبرت من حواجز القوات الأمريكية المتواجدة على طريق “M4” قرب “تل البيدر” دون التوقف عندها، لتقوم 4 عربات أمريكية بمطاردة الروس على بعد 200 متر فقط من القاعدة الأمريكية المتواجدة في “تل البيدر”، ولايزال التوتر متواصلا بين الطرفين حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر في الثالث من الشهر الجاري، أن القوات الأمريكية منعت دورية لـ”الشرطة الروسية”، من دخول مدينة المالكية (ديريك) في ريف الحسكة أقصى شمال شرق سورية عند الحدود مع تركيا، وذلك في إطار عودة المشاحنات بين الجانبين.