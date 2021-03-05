دورية اعتيادية للقوات الأمريكية في ريف المالكية “ديريك” عند الحدود السورية – التركية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية عسكرية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية قرب منطقة تواجد الآبار النفطية في ريف المالكية “ديريك” الجنوبي، عند الحدود السورية – التركية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في 2 مارس/آذار الجاري دورية اعتيادية للقوات الأمريكية توجهت إلى قرية عين ديوار الواقعة عند الحدود السورية – التركية في ريف المالكية “ديريك”، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية أجروا لقاءات مع عدد من الأهالي للحديث عن أوضاع المنطقة، قبل أن تتابع مسيرها وجولتها الاعتيادية في المنطقة الحدودية.