دورية اعتيادية للقوات الروسية في محيط تل تمر شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة الحسكة، تسيير القوات الروسية لدورية عسكرية، في محيط بلدة تل تمر الواقعة بريف الحسكة الشمالي، وذلك في إطار الدوريات الاعتيادي التي تجريها القوات الروسية في المنطقة هناك.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 5 حزيران، تسيير القوات الأمريكية والقوات الروسية دوريتان منفصلتان في ريف مدينة المالكية (ديريك) شمال شرقي سوريا، حيث جابت الدوريتان قرى عين ديوار و قسر ديب و كردمية وكاسان على قرب الحدود السورية – التركية، وسط تحليق مروحيات في أجواء المنطقة لكلا الطرفين، تزامن ذلك مع نشر القوات الأمريكية لمدرعات من نوع “برادلي” وعربات عسكرية في قرية كرزيار اتجولي على طريق عام المالكية – ديريك.