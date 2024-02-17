دورية تابعة لـ”قسد” تدمر وسائل التهريب على ضفة الفرات

محافظة دير الزور: فتحت دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية النار على عدد من العبارات النهرية على ضفة نهر الفرات قرب بلدة بقرص شرقي دير الزور، مما أدى لتدميرها، لمنع استخدامها من قبل خلايا النظام في تسللها نحو الضفة الثانية من النهر.

ويستخدم المهربون وسائل عدة لتوصيل المحروقات منها النقل بالأنابيب، والطوافات المائية والنقل عبر العبوات بجرها بحبل في الماء.

وأشار المرصد السوري في 10 كانون الثاني الفائت إلى أن عنصرا من “الدفاع الذاتي”، أصيب إثر اشتباكات مسلحة مع مسلحين محليين في معبر الحصان ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف دير الزور الغربي.