دورية تابعة لـ”قسد” تعـ ـتـ ـقل شخصاً بتهمة الإنضمام لمسلحين محليين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: داهمت دورية تابعة لـ”قسد” منزل مواطن في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واعتقلته وذلك بتهمة الإنضمام للمسلحين المحليين في القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 12 شباط الجاري، إلى أن عناصر دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اعتقلوا، 3 أشخاص بينهم صاحب محل الأجهزة الخليوية، في حملة مداهمة نفذتها في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، على خلفية مقتل عنصر وإصابة الآخر من عناصر “قسد” في هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا “التنظيم” في سوق البلدة، حيث جرى اقتيادهم إلى مركز أمني لدى “قسد” دون معرفة مصيرهم.