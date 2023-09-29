دورية تابعة لـ”قسد” تعتقل شخصين نازحين في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بشكل تعسفي شخصين نازحين من مدينة الميادين، من منزلهما الكائن في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، دون معرفة التهم الموجهة إليهما.

يشار بأن لديهما محلا لبيع زينة للسيارات وهو قريب من جبل البصيرة الذي جرت فيه هجمات وعدة اشتباكات تسببت باحتراق محلهما.

وأشار المرصد السوري في 27 أيلول الجاري إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” اعتقلوا 3 شبان في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، بعد تفتيش جوالاتهم، ويأتي ذلك استمرار لإطار حملة تعزيز الأمن في المنطقة، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية، دون معرفة مصيرهم.