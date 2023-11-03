دورية تابعة لـ “قسد” تعتقل مواطن يعمل بمكتب حوالات مالية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مواطنا يعمل بمكتب حوالات مالية، في عملية دهم لمنزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، لأسباب مجهولة، حيث جرى اقتياده إلى مركز أمني دون معرفة مصيره.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى اعتقال القوى الأمنية مطلوبا لها بتهمة الانتماء لمجموعة تخريبية تعمل لصالح قوات النظام، بعد مداهمة منزله قبل أيام في قرية الصعوة بريف دير الزور الغربي، وضبطت القوى الأمنية كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وقنابل هجومية في منزله، كانت معدة لإمداد مجموعات تخريبية.