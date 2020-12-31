دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تعتقل شخصين لأسباب مجهولة من إحدى قُرى ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، بأن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اعتقلت شخصين، أثناء مرورها من قرية الطكيحي بريف دير الزور الشرقي، لأسباب غير معروفة حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن عنصر في قوات سوريا الديمقراطية أُصيب بجروح، جراء استهداف مسلحين مجهولين لدورية عسكرية لـ”قسد”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من حملة مداهمة واعتقالات نفذتها “قسد” في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، يوم أمس، حملة مداهمة واعتقال نفذها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، طالت 7 شبان ممن يعملون في تهريب البضائع لمناطق النظام عبر المعابر النهرية بين ضفتي الفرات في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، حيث صادرت عناصر “قسد” محملة بمادة الطحين معدة للتهريب إلى مناطق النظام، تزامن ذلك مع قيام عناصر من “قسد” باعتقال شخص من بلدة الباغوز يعمل في مجال التهريب بين مناطقها ومناطق النظام.