دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تطلق النار على شاحنات ضمن معبر نهري في مناطق النظام يصل بمناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي

دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تطلق النار على شاحنات ضمن معبر نهري في مناطق النظام يصل بمناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية تابعة لقوات سورية الديمقراطية تمركزت في محطة تصفية المياه في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، حيث قام عناصر الدورية بإطلاق النار من رشاش دوشكا على شاحنات كانت تقف بمناطق سيطرة قوات النظام بقرية الزباري بريف ديرالزور الشرقي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إلى أن دورية عسكرية تابعة لقسد داهمت منتصف الليل، معبر نهري في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واستهدفت بالرصاص عبارة معدة للتهريب نحو مناطق نفوذ النظام السوري على الضفة الأخرى لنهر الفرات، تحمل على متنها مادة المازوت، الأمر الذي أدى لاحتراق العبارة، دون معلومات عن خسائر بشرية.