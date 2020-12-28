دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تداهم معبر تهريب بين ضفتي الفرات وتشتبك مع المسؤولين عن المعبر وتقتل أحد العاملين ضمنه

دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تداهم معبر تهريب بين ضفتي الفرات وتشتبك مع المسؤولين عن المعبر وتقتل أحد العاملين ضمنه

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت معبر نهري، يستخدم لتهريب البضائع والمحروقات والأشخاص بين مناطق النظام ومناطق قوات سوريا الديمقراطية بين ضفتي الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، اندلع اشتباك مسلح بين عناصر الدورية التابعة لـ “قسد” والمسؤولين عن المعبر النهري، وهم من إحدى عوائل المنطقة، مما أدى لمقتل أحد أبناء العائلة التي تدير المعبر، بالإضافة إلى مصادرة عناصر “قسد” سيارة محملة بمادة الطحين معدة للتهريب إلى الضفة المقابلة لبلدة الشحيل التي تسيطر عليها قوات النظام عبر نهر الفرات .

ونشر المرصد السوري في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي”، طالت عدة منازل في بلدة الشحيل، شرقي دير الزور، واعتقلت خلالها ثلاث أشخاص يديرون أحد المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب بين مناطق “قسد” ومناطق النظام بين ضفتي الفرات في بلدة الشحيل.

وبحسب مصادر المرصد السوري، من بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، مسؤول سابق في قوات “الدفاع الذاتي”، قبل أن يترك عمله ويفتتح معبر نهري للتهريب بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.