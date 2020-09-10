دورية تركية – روسية مشتركة تتجول في ريف الحسكة انطلاقاً من ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف أبو رأسين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، خروج القوات الروسية بدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت الدورية 4 عربات عسكرية روسية قادمة من مدينة القامشلي، برفقة 4 عربات عسكرية تركية عبرت إلى الأراضي السورية من معبر شيريك الحدودي، وتجولت في قرى وبلدات دليك وملك وظهر العرب وعباس وكسرى بريف زركان، ومن ثم عادت في الطريق ذاته وتوجهت إلى عطيشان جنوب غرب الدرباسية، ومنها إلى قرية المرأة “جين وار”، ومن ثم توجهت إلى كوركوند ومنها إلى بركفري، وشيخ منصور وقنيطرة، وعادت إلى شيريك بمشاركة مروحيتين روسيتين.

ونشر المرصد السوري في31 أغسطس/آب المنصرم، أن دورية مشتركة خرجت بها القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك بريف الدرباسية الغربي، واتجهت نحو دليك وملك وقنيطرة وقرمانية ومنها إلى تل كديش وغنامية وكربطلي، ثم طيري جديدة باب محمود خاصكي سيراني، قبل أن تتوجه نحو الخرزي والجوهرية والبهيرة الواقعة بريف عامودا الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، يذكر أن الدورية تعرضت للرشق بالحجارة من قبل أطفال في قرية قرمانية.

عدسة “المرصد السوري”: دورية روسية – تركية مشتركة برفقة مروحيتين تتجول في قُرى وبلدات ريف الحسكة الشمالي