دورية روسية تتفقد مواقع ونقاط قوات النظام على الحدود السورية – التركية في ريف المالكية (ديريك)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية في ريف بلدة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، حيث اتجهت الدورية المؤلفة من 4 عربات برفقة مروحتين إلى ” الجسر الروماني” على الحدود السورية التركية لتفقد نقاط وتمركزات النظام على الحدود، قبل أن تتابع سيرها وتتجه إلى الريف الغربي للحسكة عائدة إلى قواعدها في مدينة القامشلي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد يوم أمس، بالصوت والصورة لحظة لقاء القوات الروسية بضباط أتراك عند معبر شريك الواقع على الحدود السورية-التركية بريف الحسكة، وذلك بعد دخول القوات التركية إلى الداخل السوري، بغية إجراء لقاء بين الطرفين، وأثناء توثيق المرصد السوري لهذا اللقاء، اعترض ضابط وجنود روس عدسة المرصد السوري، وطالبوا بإيقاف التصوير لأنه ممنوع على اعتبار أن “المنطقة عسكرية” وفقاً لزعم الضابط الروسي، ليأتي الرد بأن هذه أرضنا وهنا سورية يحق لنا فعل ما نريد ضمن أرضنا، إلا أن الروس أصروا على عدم التصوير، وفي سياق متصل قالت مصادر المرصد السوري بأن مدرعة روسية صدمت سيارة مدنية بريف الدرباسية أثناء تسيير دورية روسية في المنطقة، ولم تتوقف المدرعة بعد الحادث بل تابعت طريقها، لتأتي دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وتنقل السيارة المدنية من المنطقة.