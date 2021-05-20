دورية روسية – تركية جديدة تجوب قرى بريفي عامودا والدرباسية ضمن محافظة الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية والتركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 مدرعات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف درباسية الغربي، وتجولت في قرى دليك وفنيطرة وقرمانية والجنوبية وتل كديش وغنامية وكربطلي وجديدة وتل طيري وبابا محمو وتل كرمة وخاسكة ومدورة وخانكي بريفي درباسية وعامودا، قبل أن تعود أدراجها إلى شيريك، وترافقت الدورية مع تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء.

وفي 6 مايو/أيار، سيرت الشرطة الروسية والقوات التركية دورية عسكرية مشتركة اليوم الخميس بريف الدرباسية الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك بريف المدينة الغربي ,وذلك بمشاركة 4 عربات لكل طرف وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، الدورية المشتركة جابت قرى دليك وملك وعباس والعالية وظهر العرب وصولا الى الكسرى بريف أبو رأسين – زركان الشمالي، ومن ثم عادت في الطريق ذاته.