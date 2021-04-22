دورية روسية-تركية جديدة في ريف الحسكة وأهالي المنطقة يرشقونها بالحجارة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 5 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي غرب الدبارسية، وتوجهت إلى قرة دليك وقنيطرة وقرمانية بريف درباسية الغربي، ومنها إلى تل كديش وغنامية وكربطلي جنوب الدرباسية ثم إلى جديدة وقطينة وتل طيري وتل كرمة وبابا محمود ورحيكي وخاصكي وخانكي وأبو جرادي وخرزي وبهيرة الواقعة جنوب الدرباسية وغرب عامودا، فيما ترافقت الدورية مع تحليق مستمر لمروحيتين روسيتين، كمان قام أشخاص برشق الدورية بالحجارة في قرمانية وكربطلي.

وكان المرصد السوري رصد في الثامن من نيسان الجاري، دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية، مؤلفة من 5 مدرعات للقوات الروسية و4 لنظيرتها التركية، انطلقت من معبر قرية شيريك 13 كلم متر غرب الدرباسية، برفقة مروحيتين روسيتين ومن ثم اتجهت إلى قرية كسرى غرب ظهر العرب على طريق رأس العين – درباسية ومن ثم جابت قُرى عالية ودليك وعباس وعادت أدراجها إلى نقطة الإنطلاق من معبر شيريك الحدودي مع تركيا شمال شرقي سوريا.

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية-تركية جديدة في ريف الدرباسية وعامودا ضمن محافظة الحسكة

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