دورية روسية – تركية مشتركة تتجول بريف الحسكة انطلاقاً من غربي الدرباسية وصولاً إلى ريف رأس العين الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، خروج القوات الروسية بدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 آليات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، نحو كسرى ومنها نحو الخط الفاصل بين مناطق الفصائل وتواجد النظام وقسد شمال أبو رأسين (زركان)، ثم عادت الدورية بالطريق ذاته، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن جنود روس حاولوا اعتراض نشطاء في المنطقة، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 27 من الشهر الفائت، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والقوات التركية في الريف الحلبي، حيث جابت الدورية قرى بريف عين العرب (كوباني) الغربي وسط تحليق لطيران مروحي روسي في الأجواء.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عددا من الشبان والأطفال، اعترضوا طريق الدورية عبر إغلاق إحدى الطرق، ليتدخل الجنود الروس ويعيدون فتحه، عقب ذلك قام الأطفال والشبان برشق العربات التركية بالحجارة

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة انطلقت من ريف الدرباسية الغربي حتى ريف رأس العين (سري كانييه) الشرقي