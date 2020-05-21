دورية روسية – تركية مشتركة تجوب قرى بريف عين العرب/كوباني عند الحدود السورية – التركية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والتركية، جرى تسييرها بريف عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت 4 عربات عسكرية من كل جانب، ترافقها مروحيتين روسيتين، من قرية آشمة الحدودية مع تركيا، وجابت قرى جبنة وجارقلي وبينند ومشكو و قره قوي و سفتك وبوبان وسوسان وديكمداش قران وبياضية وزورمغار، الواقعة عند الحدود السورية – التركية غرب مدينة عين العرب.

ورصد المرصد السوري في 18 مايو، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والتركية بريف الدرباسية الغربي، حيث انطلقت 6 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت قرى دليك وملك وتورات وعباس وتعلك وتربة وكوركوند وبركة وبركفري الواقعة بريف الدرباسية الغربي، وقالت مصادر المرصد السوري، إن اثنين من العربات الروسية توقفوا في قرية التورات وسط تحليق لمروحية روسية بالأجواء، بينما تابعت المروحية الأخرى تحليقها مع الدورية.