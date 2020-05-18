دورية روسية – تركية مشتركة تجوب نحو 10 قرى بريف الدرباسية الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والتركية بريف الدرباسية الغربي، حيث انطلقت 6 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا.

وجابت قرى دليك وملك وتورات وعباس وتعلك وتربة وكوركوند وبركة وبركفري الواقعة بريف الدرباسية الغربي، وقالت مصادر المرصد السوري، إن اثنين من العربات الروسية توقفوا في قرية التورات وسط تحليق لمروحية روسية بالأجواء، بينما تابعت المروحية الأخرى تحليقها مع الدورية.

وكان المرصد السوري نشر قبل أسبوع، أن القوات الروسية سيرت برفقة نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت الدورية التي تقدمها عربتين روسيتين لكشف الطريق واستطلاعه، كل من قرى دليك وملك وظهر العرب وحاجز كسرى وابراهيمية وفقيرة وحليوة ومفرق عراض، قبل العودة مجدداً إلى شيريك، في حين حلقت مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة بالتزامن مع تسيير الدورية المشتركة.

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 18, 2020