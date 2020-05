دورية روسية – تركية مشتركة تجوب نحو 10 قرى بريف الدرباسية الغربي

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 18, 2020