دورية روسية منفردة تتجول في ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف أبو رأسين (زركان) في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية روسية تجولت في قُرى وبلدات ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف أبو رأسين (زركان) في ريف الحسكة ومن ثم عادوا إلى مدينة القامشلي، يأتي ذلك في ظل التحركات الاعتيادية للقوات الروسية في المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في 16سبتمبر، دورية عسكرية أمريكية تمركزت على طريق االـ”M4″ قرب بلدة القحطانية بريف القامشلي، لمنع عبور العربات الروسية من الطريق، تزامنا مع تحليق لمروحيتين أمريكيتين ومروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، يأتي ذلك في ظل التوترات الروسية والمشاحنات بين القوات الروسية والأمريكية في مناطق شمال وشرق سوريا.