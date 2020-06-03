دورية عسكرية روسية تقوم بجولة اعتيادية في منطقة تل تمر بريف الحسكة

تواصل القوات الروسية تسيير الدوريات الاعتيادية ضمن مناطق تواجدها بريف الحسكة في إطار ترسيخ نفوذها هناك، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، دورية لـ”الشرطة الروسية”، جابت مناطق في محيط “تل تمر” بريف الحسكة الشمالي.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن دورية روسية مؤلفة من نحو 15 مدرعة، اتجهت إلى قرية كاسان شمال المالكية (ديريك) بغية إنشاء قاعدة روسية في مدرسة القرية، إلا أن أهالي القرية من رجال ونساء وأطفال اعترضوا الآليات ومنعوها من التمركز، مما اضطر الدورية للانسحاب

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الدورية المنسحبة توجهت إلى قرية قسر ديب الواقعة بريف المالكية أيضاً، والتي بدأت روسيا إنشاء قاعدة فيها قبل أيام، إلا أن الأهالي تجمعوا وأعاقوا تمركز الدورية وسط توتر يسود المنطقة، يذكر أن روسيا تسعى لإنشاء قاعدتين في تلك القريتين الواقعتين شمال وشمال غرب المالكية عند الحدود السورية – التركية.