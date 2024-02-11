دورية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تعتقل خلية مؤلفة من 8 أفراد تابعة لـ”التنظيم” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: داهمت دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أحد المنازل في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” مؤلفة من 8 افراد، كما ضبطت بحوزتهم على أسلحة وكواتم صوت، وتتهم الخلية بتورطها بمقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية قبل أيام.

وفي 8 شباط الجاري، اعتقل عناصر حاجز لقوات سوريا الديمقراطية شخصا مطلوبا كان قيادي ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً بالإضافة إلى رصد تحركاته وسفره عدة مرات إلى تركيا وارتباطه بمسلحين محليين، حيث جرى اعتقاله أثناء عمله كمندوب لتوزيع الأدوية، على حاجز دوار العتال على أطراف مدينة البصيرة في ريف ديرالزور الشرقي.