دورية للمخابرات العسكرية تعتقل شاب من أمام منزله في بلدة حفير الفوقا بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أقدم عناصر دورية عسكرية تابعة للمخابرات العسكرية على اعتقال شاب من أمام منزله بشكل تعسفي ودون معرفة التهم الموجهة إليه، في بلدة حفير الفوقا بمنطقة القلمون بريف دمشق، وجرى اقتياده لجهة مجهولة دون معرفة مصيره، ويشار بأن الشاب خضع لتسوية قبل 4 سنوات ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إقدام عناصر أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام في محيط بلدة فليطة بريف دمشق على اعتقال شابين بشكل تعسفي دون معرفة مصيرهما أو التهم الموجهة إليهما، حيث جرى اعتقالهما على الطريق المؤدية إلى بلدة السحل.