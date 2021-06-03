دورية مشتركة جديدة بين الروس والأتراك ضمن محافظة الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة جديدة، بين القوات الروسية والتركية في منطقة شمال شرق البلاد، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وتجولت بقرى المنطقة هناك قبل أن تتوجه إلى كسرى بريف أبو رأسين لتعود أدراجها من جديد، وحلقت مروحيتين روسيتين في الأجواء أثناء الدورية.

وفي 20 مايو/أيار، المنصرم رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية والتركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 مدرعات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف درباسية الغربي، وتجولت في قرى دليك وفنيطرة وقرمانية والجنوبية وتل كديش وغنامية وكربطلي وجديدة وتل طيري وبابا محمو وتل كرمة وخاسكة ومدورة وخانكي بريفي درباسية وعامودا، قبل أن تعود أدراجها إلى شيريك، وترافقت الدورية مع تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء.