دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية والروسية في ريف مدينة عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة بريف حلب، حيث جابت الدورية قرى واقعة بريف مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب، وكان المرصد السوري نشر في الـ 15 من الشهر الجاري، أن القوات التركية سيرت مع نظيرتها الروسية دورية مشتركة جديدة شمال شرق سورية، حيث جابت الدورية المشتركة قرى واقعة على الشريط الحدودي مع تركيا بريف بلدة رميلان

كما كان المرصد السوري رصد في الـ 11 من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية برفقة القوات التركية في ريف مدينة عين العرب(كوباني) شمال شرق حلب، حيث جابت الدورية عدة قُرى في الريف الشرقي لمدينة عين عرب.