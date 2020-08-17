دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية تجوب قرى بريف الدرباسية على طريق رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى دليك وملك وظهر العرب قبل أن تعود إلى قرمانية ومنها إلى شيريك مرة أخرى، وبذلك تكون الدورية جابت الطريق الواصل بين رأس العين والدرباسية، كما حلقت مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، دورية مشتركة سيرتها الشرطة الروسية والقوات التركية، صباح اليوم، في ريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث جابت 4 عربات روسية ومثلها تركية كل من قرى غريب وعليشار وكورتك وتل حاجب وقباجق صغير وهولاقي وخربسان تحتاني وقره موغ، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء