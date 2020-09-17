دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في محيط عين العرب (كوباني) شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة بريف حلب، حيث انطلقت 4 مدرعات روسية و4 تركية من قرية آشمة غرب مدينة عين العرب(كوباني) عند الحدود السورية التركية شرقي حلب، ومن المفترض أن تجوب الدورية قرى “جارقلي، قران، صليب، بوبان، سفتك، تل شعير، سوسان، قوله، بيندر، مشكو، جبنة”، وتنتهي في نقطة البداية في قرية آشمة، كما ترافق الدورية مروحيتين روسيتين تحلقا في الأجواء.

وكان المرصد السوري قد رصد في 7 سبتمبر، دورية عسكرية جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في قُرى ريف عين العرب (كوباني) الشرقية، في ريف حلب الشرقي.