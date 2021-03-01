دوريتان منفصلتان للقوات الروسية والأمريكية في ريف المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، اليوم الاثنين، دورية سيرتها القوات الروسية مؤلفة من 4 مدرعات يرافقها مروحيتين، توجهت إلى قرية عين ديوار ومن ثم إلى جسر الروماني بريف بلدة المالكية(ديريك) بريف الحسكة، على الحدود السورية – التركية ضمن جولاتها الإعتيادية بالمنطقة، وبعد انتهاء الدورية الروسية بفترة وجيزة، سيرت القوات الأمريكية دورية اعتيادية أيضا في ريف مدينة المالكية(ديريك) وتوقفت نحو ساعة متواصلة في قرية روباريا.

المرصد السوري رصد يوم أمس، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية شرقي عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ومن المتوقع أن تجوب الدورية عدة قُرى وبلدات بريف عين العرب عند الحدود السورية – التركية، يأتي ذلك في إطار تحركاتها الإعتيادية في المنطقة.