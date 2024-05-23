دون تأكيد رسمي.. عودة عمل الهواتف غير المجمركة على شبكتي الاتصال السورية

ألغت كل من syriatel-MTN للاتصالات الخليوية في سورية الحظر عن الأجهزة غير “المجمركة” المصرح بها في سورية، دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمات المتواجدة في المحافظات السورية، في خطوة مفاجئة، استقبلها عملاء شركتي الاتصالات باستحسان بعد أن أرهقت السوريين بسبب ارتفاع الكلفة المالية المحددة من قبل مديرية الاتصالات السورية.

وعلى الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي يؤكد قرار الإلغاء حتى اللحظة من قبل الشركة السورية للإتصالات سواء بالنفي، أو التأكيد إلا أن معظم الهواتف عادت للعمل بشكل فعلي على مزود الخدمة الخلوية في سوريا، وسط تخوف الأهالي من أن يكون هناك عطل ما سمح لهم بالولوج إلى الشبكات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن السورية للاتصالات تفرض قيود صارمة على حاملي الأجهزة الخلوية غير المجمركة وتلزم أصحابها بدفع مبالغ تبلغ في بعض الأحيان (نصف سعر الجهاز) من أجل منحهم ترخيص رسمي “جمركة” ضمن مراكزها الأمر الذي لاقى موجة من السخط بين السوريين.