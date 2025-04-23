دون رادع.. القوات الإسرائيلية تستمر في استباحتها للأراضي السورية

محافظة القنيطرة: توغلت قوة عسكرية إسرائيلية في قرية العشة بريف القنيطرة، دون معرفة أسباب التوغل، فيما لم ترد معلومات عن انسحابها.

على صعيد متصل، توغلت قوة إسرائيلية أخرى في بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين، دون ورود معلومات عن أي اعتقالات.

يشار بأن التحركات العسكرية الإسرائيلية تتزايد في التل الغربي الأحمر بريف القنيطرة.

وأمس، نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمة وتفتيش واسعة في قرية القحطانية الواقعة بريف القنيطرة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المدنيين وأجرت عمليات تفتيش دقيقة وسط استنفار أمني في المنطقة.

ووفقا للمعلومات، فإن القوات اقتحمت مدرسة القحطانية أثناء ساعات الدوام الرسمي، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف الشديد بين طلاب المدرسة والمعلمين.