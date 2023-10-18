دون ضمانات أمنية.. 4 شبان يغادرون مخيم الركبان “المنسي” باتجاه مناطق سيطرة النظام

غادر 4 شبان مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية باتجاه مناطق سيطرة النظام، دون ضمانات أمنية، بسبب الأوضاع الإنسانية في المخيم.

الجدير بالذكر أن الشبان تم نقلهم من مخيمات اللجوء في الأردن إلى مخيم الركبان منذ فترة وجميعهم مطلوبين للخدمة العسكرية.

وفي 3 تشرين الأول الجاري، أفادت مصادر المرصد السوري، بمغادرة عائلة، من مخيم الركبان المنسي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر على الحدود السورية- العراقية- الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، دون وجود ضمانات تحميهم من اعتقال من قبل الأخيرة، وذلك من أجل تلقي أحد أفراد العائلة العلاج.

ويشار إلى أن العائلة مؤلفة من 3 أشخاص وهم من عشيرة بني خالد.

ويعاني قاطنو مخيم الركبان ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر أوضاعا إنسانيا صعبة، ما يدفعهم بالخروج باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام دون ضمانات تحميهم من ممارسات الأخيرة.