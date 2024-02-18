دون معرفة التهم الموجهة إليهما.. قوات النظام تعتقل مواطن وابنه في بلدة بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: داهمت دورية مشتركة من فرع أمن الدولة والأمن العسكري عدة منازل في حي المرج ببلدة فليطة في القلمون الغربي واعتقلت مواطنا وابنه بشكل تعسفي واقتادتهما إلى أحد المراكز الأمنية، ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في التاسع من شباط الجاري إلى أن عناصر دورية عسكرية تابعة للمخابرات العسكرية اعتقلوا شابا من أمام منزله بشكل تعسفي ودون معرفة التهم الموجهة إليه، في بلدة حفير الفوقا بمنطقة القلمون بريف دمشق، وجرى اقتياده لجهة مجهولة دون معرفة مصيره، ويشار بأن الشاب خضع لتسوية قبل 4 سنوات ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.