دون معرفة التهم الموجهة لهما.. قوات النظام تعتقل شابين على أحد الحواجز بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أقدم عناصر أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام في محيط بلدة فليطة بريف دمشق على اعتقال شابين بشكل تعسفي دون معرفة مصيرهما أو التهم الموجهة إليهما، حيث جرى اعتقالهما على الطريق المؤدية إلى بلدة السحل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس اعتقال أفراد دورية أمنية تابعة لفرع المخابرات الجوية 11 شخصاً من أبناء مدينة تلبيسة والقرى الريفية التابعة لها إداريا أثناء عودتهم من لبنان بعد ظهر اليوم الأربعاء بطريقة غير شرعية.

ونقل نشطاء المرصد عن مصدر محلي من أبناء مدينة تلبيسة أن وجهاء المدينة تعهدوا بالتواسط لدى رئيس الفرع الذي تم تكليفه مؤخراً بإدارة شؤون الفرع “العميد حسن رستم” من أجل إطلاق سراح المعتقلين لتجنب أي حالة من الاحتجاجات التي قد تشهدها المدينة.