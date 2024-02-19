دون وجود ضمانات أمنية.. 4 أشخاص بينهم سيدة يغادرون مخيم الركبان “المنسي” ضمن منطقة الـ55 كيلومتر

غادر 4 أشخاص بينهم سيدة مخيم الركبان “المنسي” في الصحراء ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية- العراقية- الأردنية، باتجاه مناطق النظام، دون وجود ضمانات تحميهم من الاعتقال، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن هؤلاء الأشخاص غادروا المخيم من أجل تلقي العلاج، حيث اتجه 3 أشخاص باتجاه حمص، وسيدة باتجاه دير الزور.

وتعتبر هذه الدفعة الأولى منذ المطلع العام الجاري.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تشرين الأول من العام الفائت، مغادرة 4 أفراد من عائلة واحدة، مخيم الركبان المنسي في الصحراء ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، بسبب تردي الواقع المعيشي والصحي في المخيم، باتجاه مناطق نفوذ قوات النظام، دون وجود ضمانات أمنية تحميهم من الاعتقال.